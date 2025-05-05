Бессмертный полк зарегистрировал эмблему, под которой состоится акция 9 Мая

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет ежегодная акция в честь праздника. Соответствующая информация следует из базы ведомства.
Организация решила подать заявку еще в октябре позапрошлого года. При этом в Роспатенте эмблему зарегистрировали только в апреле 2025 года. Товарный знак будет действовать до 2033 года.
Эмблема представляет собой красную звезду, внутри нее находится Георгий Победоносец. Сверху расположена надпись «Бессмертный полк».
Теперь организация сможет создавать и продавать различные ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки при участии данного логотипа.
Помимо этого, согласно документу, в список также входят боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия, сообщили в РИА Новости.
Кремль 19 ноября представил официальный логотип, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем представлена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая является центральной частью мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.