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Погода на 5 мая: в Казахстане будет облачно, но преимущественно сухо

Синоптики опубликовали прогноз на понедельник, 5 мая: на большей части территории Казахстана ожидается переменная облачность без осадков, сообщает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: EL.kz

В Астане — сухо, до +22°C днём, ночью — +5…+7°C, возможны заморозки на почве.

В Алматы — ясно и жарко: +29…+31°C, без осадков.

В Шымкенте, Таразе и Туркестане — до +34…+36°C, переменная облачность, дождей не ожидается.

В Атырау прогнозируются дождь и гроза, днём — до +25°C, ветер усилится днём до 14 м/с.

Осадки также пройдут в Талдыкоргане и Усть-Каменогорске. В обоих городах возможны кратковременные грозы и порывистый ветер до 20 м/с.

В северных регионах, включая Петропавловск, Кокшетау и Костанай, будет сухо, но ветрено — порывы до 25 м/с. Температура воздуха днём — +19…+24°C.

На западе страны, в Актобе, Уральске и Актау, сохранится комфортная погода — без осадков, с температурой +22…+27°C.

В целом по Казахстану сохраняется высокий температурный фон, особенно на юге, при этом в некоторых регионах прогнозируются осадки и грозовая активность. Жителям рекомендуется быть внимательными к метеоусловиям и планировать день с учётом локальных изменений погоды.