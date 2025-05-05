Погода на 5 мая: в Казахстане будет облачно, но преимущественно сухо

В Астане — сухо, до +22°C днём, ночью — +5…+7°C, возможны заморозки на почве.
В Алматы — ясно и жарко: +29…+31°C, без осадков.
В Шымкенте, Таразе и Туркестане — до +34…+36°C, переменная облачность, дождей не ожидается.
В Атырау прогнозируются дождь и гроза, днём — до +25°C, ветер усилится днём до 14 м/с.
Осадки также пройдут в Талдыкоргане и Усть-Каменогорске. В обоих городах возможны кратковременные грозы и порывистый ветер до 20 м/с.
В северных регионах, включая Петропавловск, Кокшетау и Костанай, будет сухо, но ветрено — порывы до 25 м/с. Температура воздуха днём — +19…+24°C.
На западе страны, в Актобе, Уральске и Актау, сохранится комфортная погода — без осадков, с температурой +22…+27°C.
В целом по Казахстану сохраняется высокий температурный фон, особенно на юге, при этом в некоторых регионах прогнозируются осадки и грозовая активность. Жителям рекомендуется быть внимательными к метеоусловиям и планировать день с учётом локальных изменений погоды.