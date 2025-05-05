Погода на 5 мая: в Казахстане будет облачно, но преимущественно сухо

В целом по Казахстану сохраняется высокий температурный фон, особенно на юге, при этом в некоторых регионах прогнозируются осадки и грозовая активность. Жителям рекомендуется быть внимательными к метеоусловиям и планировать день с учётом локальных изменений погоды.