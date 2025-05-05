Традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет в Центральном районе Братска

Скоро вся страна будет отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — священный праздник для каждого. Как сообщает мэр Александр Дубровин, в Братске идет активная подготовка: завершается украшение улиц во всех районах, устанавливаются новые фотозоны, праздничные конструкции и баннеры. В городе запланированы масштабные торжества, а артисты проводят генеральные репетиции предстоящих концертов.
— Особенность Братска — большая протяженность и разрозненность районов, поэтому безопасность во время праздника — на особом контроле. Власти приложили максимум усилий, чтобы все мероприятия прошли без происшествий, — рассказывает Александр Дубровин.
Одно из главных событий 9 мая — шествие «Бессмертного полка» в Центральном районе. Мэр города лично пройдет в колонне с портретом своего деда. В других районах города состоятся митинги и возложения цветов, чтобы каждый житель города смог почтить память героев, подаривших Победу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет также в Иркутске и Ангарске.