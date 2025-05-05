Традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет в Центральном районе Братска

Скоро вся страна будет отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — священный праздник для каждого. Как сообщает мэр Александр Дубровин, в Братске идет активная подготовка: завершается украшение улиц во всех районах, устанавливаются новые фотозоны, праздничные конструкции и баннеры. В городе запланированы масштабные торжества, а артисты проводят генеральные репетиции предстоящих концертов.