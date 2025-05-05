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В центре Петербурга из-за ремонта закрыли несколько улиц у Владимирского проспекта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о дорожных ограничениях, которые начинают действовать с 5 мая в центре города из-за ремонта дорожного покрытия в районе Владимирской площади и одноименного проспекта.

Источник: Коммерсантъ

В частности, как уточнили в ГАТИ, в этой локации с 5 по 8 мая полностью закрывается движение транспорта по Стремянной улице у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Стремянной — на участке от Дмитровского переулка до Владимирского проспекта.

Кроме этого, на тот же срок движение окажется перекрыто по Кузнечному переулку у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Кузнечному переулку — на участке от улицы Достоевского до Владимирского проспекта.

Также с 5 по 8 мая для водителей будет недоступен участок Большой Московской улицы. При этом на участке от Разъезжей улицы до Владимирского проспекта тоже введут двустороннее движение.

В свою очередь, на Загородном проспекте и Владимирской площади из-за ремонта дорожного полотна движение ограничат, закрыв проезд по Владимирской площади в направлении от Щербакова переулка к Колокольной улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожный ремонт также ограничит движение в Петроградском районе и поселке Репино.