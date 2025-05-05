В центре Петербурга из-за ремонта закрыли несколько улиц у Владимирского проспекта

В частности, как уточнили в ГАТИ, в этой локации с 5 по 8 мая полностью закрывается движение транспорта по Стремянной улице у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Стремянной — на участке от Дмитровского переулка до Владимирского проспекта.