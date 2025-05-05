Прокуратура взялась за опасную лестницу возле детсада во Владивостоке

Лестница и ограждение детского сада № 165 на улице Полярной во Владивостоке, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивающие должной безопасности для воспитанников, стали предметом прокурорской проверки. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства, меры по восстановлению объектов длительное время не предпринимались, что потребовало вмешательства надзорного органа.