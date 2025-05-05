В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с теплой и пасмурной погоды

В понедельник, 5 мая, утро в городе начнется с +17 градусов и облачной погоды с пояснениями. В дневное время столбики термометров покажут до +24 градусов. В Ростове будет пасмурно, но без осадков. В вечернее время станет немного прохладнее — температура воздуха опустится до +22 градусов. Ночью синоптики обещают до +16 и ясное небо. Осадков в этот день не предвидится.