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В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с теплой и пасмурной погоды

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове в первый рабочий день.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с пасмурной и теплой погоды. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник, 5 мая, утро в городе начнется с +17 градусов и облачной погоды с пояснениями. В дневное время столбики термометров покажут до +24 градусов. В Ростове будет пасмурно, но без осадков. В вечернее время станет немного прохладнее — температура воздуха опустится до +22 градусов. Ночью синоптики обещают до +16 и ясное небо. Осадков в этот день не предвидится.

Ветер ожидается юго-восточный, а его порывы достигнут четырех метров в секунду.