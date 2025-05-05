Леопард растерзал косившую траву девушку в Индии

На 20-летнюю жительницу Индии, которая вышла косить траву на поле около своего дома, напал леопард и растерзал ее. Инцидент произошел в деревне Ванарвади, штат Махараштр.
Уточняется, что девушка хотела заготовить сено для скота. Леопард подкрался к ней сзади и напал. При этом животное протащило девушку по полю несколько десятков метров и нанесло ей несовместимые с жизнью травмы.
Местным жителям удалось отпугнуть леопарда, после чего пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
Сотрудники лесного департамента после случившегося установили в поле клетки и камеры. Отмечается, что в этом районе много источников воды и полей, где леопарды могут прятаться, передает Times of India.
Ранее в том же штате леопард напал на 13-летнюю девочку, нанеся ей множественные травмы. При этом животное неожиданно выскочило из леса и напал на ребенка, которая ехала на мотоцикле вместе с отцом.
До этого в Индии девятилетний мальчик также едва не стал жертвой леопарда. Ребенок играл во дворе дома, когда хищник набросился на него.