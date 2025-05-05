Министр труда сказала о 16 тысячах пенсионеров, вернувшихся к работе после снятия ограничений на размер пенсии

Минтруда сказало, что 16 тысяч пенсионеров стали работать после снятия ограничений по пенсии. Подробности озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире Первого информационного телеканала.
Павлюченко напомнила, что с 1 января 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения законодательства в сфере пенсионного обеспечения, которые прописаны в указе № 402 «О социальной поддержке». Она заметила, что эффективность указанных мер можно увидеть уже сегодня.
— Буквально с первых месяцев реализации проекта по указам мы увидели плюс 10 тысяч (работающих пенсионеров. — Ред.), далее плюс 6 тысяч, — уточнила министр труда и социальной защиты.
По ее словам, видная заинтересованность людей пожилого возраста в работе, в дальнейшем продолжении трудового пути.
Ранее глава Минтруда сказала про повышение пенсий в Беларуси во второй половине 2025.
Вместе с тем глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала про повышение зарплат и пенсий в Беларуси.
Кстати, министр информации Беларуси рассказал, как решил поставить свою фамилию в название телепрограммы «Марков. Ничего личного».