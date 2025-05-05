Министр труда сказала о 16 тысячах пенсионеров, вернувшихся к работе после снятия ограничений на размер пенсии

Павлюченко напомнила, что с 1 января 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения законодательства в сфере пенсионного обеспечения, которые прописаны в указе № 402 «О социальной поддержке». Она заметила, что эффективность указанных мер можно увидеть уже сегодня.