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Министр труда сказала о 16 тысячах пенсионеров, вернувшихся к работе после снятия ограничений на размер пенсии

Минтруда: 16 тысяч пенсионеров стали работать после снятия ограничений по пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, что 16 тысяч пенсионеров стали работать после снятия ограничений по пенсии. Подробности озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире Первого информационного телеканала.

Павлюченко напомнила, что с 1 января 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения законодательства в сфере пенсионного обеспечения, которые прописаны в указе № 402 «О социальной поддержке». Она заметила, что эффективность указанных мер можно увидеть уже сегодня.

— Буквально с первых месяцев реализации проекта по указам мы увидели плюс 10 тысяч (работающих пенсионеров. — Ред.), далее плюс 6 тысяч, — уточнила министр труда и социальной защиты.

По ее словам, видная заинтересованность людей пожилого возраста в работе, в дальнейшем продолжении трудового пути.

Ранее глава Минтруда сказала про повышение пенсий в Беларуси во второй половине 2025.

Вместе с тем глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала про повышение зарплат и пенсий в Беларуси.

Кстати, министр информации Беларуси рассказал, как решил поставить свою фамилию в название телепрограммы «Марков. Ничего личного».