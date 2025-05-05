Марочко: за неделю ВСУ потеряли в боях у ЛНР пять тысяч наемников и солдат

Он добавил, что на прошлой неделе ВСУ не оставляли попыток остановить продвижение российской армии в Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также вели обстрелы тыловых районов ЛНР с целью причинения максимального вреда. Российские войска улучшили свое тактическое положение на передовой и освободили несколько населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.