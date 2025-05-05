За прошедшую неделю в боях за Луганскую Народную Республику Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около пяти тысяч солдат и иностранных наемников. Военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС уточнил, что самые значительные потери противнику нанесли российские военнослужащие из группировки войск «Юг».
На основе анализа хода специальной военной операции на границах ЛНР установлено, что за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировок «Запад», «Север» и «Юг» ВС РФ превысили 4950 бойцов и наемников. Это на 30 больше, чем неделей ранее, подчеркнул военный эксперт.
«Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск», — отметил Марочко со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Он добавил, что на прошлой неделе ВСУ не оставляли попыток остановить продвижение российской армии в Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также вели обстрелы тыловых районов ЛНР с целью причинения максимального вреда. Российские войска улучшили свое тактическое положение на передовой и освободили несколько населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
Источник агентства также сообщил, что за указанный период российские силы уничтожили 41 единицу полевой артиллерии, два танка, 16 комплексов радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы, 46 складов с боеприпасами, топливом и другими материальными ресурсами, а также около 250 различных боевых машин противника.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что почти все элитные подразделения ВСУ были перебиты под Курском.