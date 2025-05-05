Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании двух тёток

Истцы требовали признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по делу выступали Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев). Также они просили вернуть имущество в наследственную массу. Суд отказал в удовлетворении всех требований.