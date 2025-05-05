Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании двух тёток

Московский городской суд отклонил иск родственниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Истцы требовали признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по делу выступали Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев). Также они просили вернуть имущество в наследственную массу. Суд отказал в удовлетворении всех требований.
Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года. Как уточняют СМИ, Листопадова и Соколова являются племянницами покойного политика.
Как сообщал KP.RU ранее, советский загранпаспорт бывшего лидера партии ЛДПР, скончавшегося в 2022 году политика Владимира Жириновского выставлен на продажу в Северном аукционном доме Санкт-Петербурга. Начальная цена —100 тысяч рублей, однако подобная вещь, принадлежавшая популярному политику, наверняка продастся гораздо дороже.