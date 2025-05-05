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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании двух тёток

Родственники Жириновского не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд отклонил иск родственниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Истцы требовали признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по делу выступали Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев). Также они просили вернуть имущество в наследственную массу. Суд отказал в удовлетворении всех требований.

Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года. Как уточняют СМИ, Листопадова и Соколова являются племянницами покойного политика.

Как сообщал KP.RU ранее, советский загранпаспорт бывшего лидера партии ЛДПР, скончавшегося в 2022 году политика Владимира Жириновского выставлен на продажу в Северном аукционном доме Санкт-Петербурга. Начальная цена —100 тысяч рублей, однако подобная вещь, принадлежавшая популярному политику, наверняка продастся гораздо дороже.