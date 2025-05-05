В самарском метро начал курсировать стилизованный четырехвагонный Поезд Победы

С 5 мая жители и гости Самары смогут прокатиться на тематическом составе, посвященном событиям Великой Отечественной войны. Праздничный поезд, получивший название «Поезд Победы», начнет движение по линии самарского метрополитена.
Все четыре вагона этого поезда украшены специальной экспозицией, рассказывающей о героической истории Куйбышева военного времени.
Интерьер каждого вагона представляет собой увлекательную выставку, демонстрирующую жизнь города тех лет. Посетители узнают, какую роль сыграл Куйбышев в обеспечении страны военной техникой и боеприпасами. Здесь представлены материалы о заводах, перебазированных сюда в трудные дни войны, их вкладе в общее дело победы.
Оформление выставки было осуществлено при активном участии местных специалистов-историков, сотрудников предприятий оборонной промышленности, музейных работников и архивистов.
В результате получилось уникальное сочетание исторических документов, фотографий и рассказов очевидцев, позволяющее каждому пассажиру ощутить дух эпохи.
Сергей Шамин, директор предприятия «Самарский метрополитен», отметил, что состав планируется эксплуатировать не только в День Победы, но и вплоть до осени, примерно до сентября.
Дополнительно администрация подземки организовала оформление вестибюлей станций, включая знаковые остановки «Победа» и «Безымянка». Последняя — в связи с деятельностью военных производств в областной столице во время Великой Отечественной войны.
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