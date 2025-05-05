В самарском метро начал курсировать стилизованный четырехвагонный Поезд Победы

Интерьер каждого вагона представляет собой увлекательную выставку, демонстрирующую жизнь города тех лет. Посетители узнают, какую роль сыграл Куйбышев в обеспечении страны военной техникой и боеприпасами. Здесь представлены материалы о заводах, перебазированных сюда в трудные дни войны, их вкладе в общее дело победы.