В Бурятии «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

В пресс-службе призвали жителей Бурятии принять участие в акции онлайн: до 6 мая 2025 года загрузить материалы на интернет-ресурсы и рассказать о своих героях, можно разместить информацию о своём ветеране на личной странице в социальных сетях, также портрет участника Великой Отечественной войны в рамке можно разместить на своём транспортном средстве с эмблемой «Бессмертного полка России».