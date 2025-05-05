В Бурятии «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

УЛАН-УДЭ, 5 мая — РИА Новости. Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В этом году “Бессмертный полк” пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут присоединиться к “Бессмертному полку” онлайн и рассказать о своих героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и других участниках исторических событий», — заявили журналистам в пресс-службе.
При этом отмечается, что в Улан-Удэ шествие «Бессмертного полка» пройдет с участием предприятий и организаций каждого района города.
В пресс-службе призвали жителей Бурятии принять участие в акции онлайн: до 6 мая 2025 года загрузить материалы на интернет-ресурсы и рассказать о своих героях, можно разместить информацию о своём ветеране на личной странице в социальных сетях, также портрет участника Великой Отечественной войны в рамке можно разместить на своём транспортном средстве с эмблемой «Бессмертного полка России».