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В Хабаровске 7 мая стартует ретропоезд в честь Дня Победы

С 5 по 7 мая, в рамках торжеств, поезда под паровозной и тепловозной тягой будут курсировать по знаковым маршрутам, связывающим важнейшие станции Дальнего Востока.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ретропоезда, несущие дух прошлого, будут курсировать по маршрутам, включая такие станции, как Ружино, Спасск-Дальний и Ин, а также несколько ключевых точек на Транссибе и БАМе.

Отправление Поезда Победы 7 мая со станции Хабаровск-1 планируется в 9:30 местного времени.

Эти поездки приурочены не только к 80-летию Победы, но и к поддержанию исторической памяти и уважению к ветеранам. Особенностью маршрута станет участие в нем ветеранов и почетных гостей, для которых предусмотрены специальные вагоны и удобства.

Праздничные составы будут не только транспортными средствами, но и настоящими историческими экспонатами. В некоторых из них разместятся исторические инсталляции военной техники времен Великой Отечественной войны, включая танки, бронеавтомобили, артиллерийские орудия и грузовики. Также на платформы будут размещены полевые пушки и гаубицы.

Кроме того, на станциях, где будут проходить остановки, местных жителей и ветеранов будут ждать концертные программы, посвященные Дню Победы, а также памятные мероприятия. Примечательно, что такие события позволяют не только почтить память павших, но и поддерживать историческую память среди молодежи.

Для многих жителей Хабаровского края и других регионов этот ретропоезд станет уникальной возможностью увидеть военную технику, почувствовать атмосферу войны и выразить благодарность тем, кто сражался за мир и свободу. Ожидается, что эти события привлекут внимание как местных жителей, так и туристов.

Маршрут Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре (тепловоз).

5 мая, 10:00—15:00 Новый Ургал Хабаровский край.

6 мая, 9:00—11:00 Постышево Хабаровский край.

6 мая, 13:30—16:00 Горин Хабаровский край.

6 мая, 16:55—19:30 Хурмули Хабаровский край.

7 мая, 11:00—17:00 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край.

Маршрут Биробиджан-1 — Хабаровск-1 — Вяземская (паровоз).

6 мая, 9:30—10:35 Биробиджан ЕАО.

6 мая, 12:00—13:00 Ин ЕАО.

7 мая, 9:00—10:00 Хабаровск-1 Хабаровский край.

7 мая, 10:30—11:00 Хабаровск-2 Хабаровский край.

7 мая, 12:55—13:55 Верино Хабаровский край.

7 мая, 15:40—16:40 Вяземская Хабаровский край.