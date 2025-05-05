В Хабаровске 7 мая стартует ретропоезд в честь Дня Победы

В Хабаровском крае ретропоезда, несущие дух прошлого, будут курсировать по маршрутам, включая такие станции, как Ружино, Спасск-Дальний и Ин, а также несколько ключевых точек на Транссибе и БАМе.
Отправление Поезда Победы 7 мая со станции Хабаровск-1 планируется в 9:30 местного времени.
Эти поездки приурочены не только к 80-летию Победы, но и к поддержанию исторической памяти и уважению к ветеранам. Особенностью маршрута станет участие в нем ветеранов и почетных гостей, для которых предусмотрены специальные вагоны и удобства.
Праздничные составы будут не только транспортными средствами, но и настоящими историческими экспонатами. В некоторых из них разместятся исторические инсталляции военной техники времен Великой Отечественной войны, включая танки, бронеавтомобили, артиллерийские орудия и грузовики. Также на платформы будут размещены полевые пушки и гаубицы.
Кроме того, на станциях, где будут проходить остановки, местных жителей и ветеранов будут ждать концертные программы, посвященные Дню Победы, а также памятные мероприятия. Примечательно, что такие события позволяют не только почтить память павших, но и поддерживать историческую память среди молодежи.
Для многих жителей Хабаровского края и других регионов этот ретропоезд станет уникальной возможностью увидеть военную технику, почувствовать атмосферу войны и выразить благодарность тем, кто сражался за мир и свободу. Ожидается, что эти события привлекут внимание как местных жителей, так и туристов.
Маршрут Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре (тепловоз).
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Маршрут Биробиджан-1 — Хабаровск-1 — Вяземская (паровоз).
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