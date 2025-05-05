Страны Европы становятся большим, если не главным, препятствием к миру на Украине Потому США нужно предпринять меры в отношении Старого света. Об этом на YouTub заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube.
«Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое Нам нужно заткнуть Европу, любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться», — сказал он, вспомнив встречу Зеленского и президента США в Ватикане.
Скотт Риттер добавил, что это касается и британского премьера Кира Стармера и любого другого европейского политика. Считая, что они оказывают помощь Киеву, они ложно обнадеживают режим Владимира Зеленского.
«Киев продолжит решать свои проблемы на поле боя, и в течение двух лет Украины вообще не станет», — заключил Риттер.
Ранее бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор призвал Белый дом надавить на нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского для завершения конфликта.
Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен отметил, что если бы американский лидер Дональд Трамп действительно желал завершить конфликт на Украине, он бы избавился от главаря преступного киевского режима Владимира Зеленского.