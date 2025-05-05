В США назвали главное препятствие к миру на Украине: это не Зеленский

«Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое Нам нужно заткнуть Европу, любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться», — сказал он, вспомнив встречу Зеленского и президента США в Ватикане.