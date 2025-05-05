6 млн рублей на хедлайнера: раскрыт бюджет Дня города во Владивостоке

«Точная дата праздника не указана. Поскольку 2 июля — среда, а торжества традиционно проходят в выходные, вероятно, основные мероприятия состоятся 5 июля», — передает Vl.ru.
Подрядчик должен разработать сценарий (160 тыс. рублей), обеспечить работу режиссерской группы (1,99 млн рублей), организовать выступления артистов, а также подготовить оформление, сцену, трансляцию и уборку.
Итоги аукциона подведут 13 мая — цена может снизиться, если будет конкуренция.
Напомним, в прошлом году праздник впервые провели на набережной Цесаревича, совместив его с Днем молодежи. Завершилось мероприятие концертом группы IOWA.
В этом году площадка еще не определена. Власти намекнули, что центральная площадь после строительства храма не подходит для шумных мероприятий, а парк Минного городка, куда планируют перенести события, пока на реконструкции.