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6 млн рублей на хедлайнера: раскрыт бюджет Дня города во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ФедералПресс. Власти Владивостока направили 45,4 млн рублей на празднование 165-летия города. Согласно данным портала госзакупок, почти четверть бюджета (11 млн рублей) выделено на концертную программу: 2 млн — режиссерская группа, 3 млн — выступления местных коллективов, а 6 млн — гонорар хедлайнера. Имя главного артиста пока держится в секрете.

Источник: Reuters

«Точная дата праздника не указана. Поскольку 2 июля — среда, а торжества традиционно проходят в выходные, вероятно, основные мероприятия состоятся 5 июля», — передает Vl.ru.

Подрядчик должен разработать сценарий (160 тыс. рублей), обеспечить работу режиссерской группы (1,99 млн рублей), организовать выступления артистов, а также подготовить оформление, сцену, трансляцию и уборку.

Итоги аукциона подведут 13 мая — цена может снизиться, если будет конкуренция.

Напомним, в прошлом году праздник впервые провели на набережной Цесаревича, совместив его с Днем молодежи. Завершилось мероприятие концертом группы IOWA.

В этом году площадка еще не определена. Власти намекнули, что центральная площадь после строительства храма не подходит для шумных мероприятий, а парк Минного городка, куда планируют перенести события, пока на реконструкции.