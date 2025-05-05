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Рядовой гранатометчик из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Бойца не стало в возрасте 46 лет.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Артур Урманов из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.

— Боец родился в деревне Шохтой, позже вместе с семьей перебрался в поселок Усть-Ордынский. Окончил среднюю школу № 3 и переехал в Иркутск, где сразу же устроился на работу, — сообщает Геннадий Осодоев.

1 октября 2024 года Артур Урманов подписал контракт и отправился «за ленточку». Рядовой гранатометчик БМП погиб 11 ноября 2024 года. Ему было 46 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший повар-кондитер из Иркутской области погиб в зоне спецоперации.