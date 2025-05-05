Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

По информации «Алматы су», в связи с вводом в эксплуатацию нового водопровода с 01:00 до 20:00 приостановят водоснабжение в следующих секторах Турксибского района:
- в контуре проспекта Рыскулова — улиц Шемякина — Майлина — Бухтарминская — Кульджинский тракт;
- проспект Рыскулова — Суюнбая — улиц Хмельницкого — Шемякина;
- мкр. Жасканат, мкр. Кайрат, мкр. Шуакты.
Также понижение давления воды ожидается у потребителей в следующих контурах:
- проспект Суюнбая — ж/д пути — улиц Жансугурова — Майбороды;
- проспект Суюнбая — улиц Элеваторская — Щелкова — ж/д пути.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Телефон для справок 274−66−66.