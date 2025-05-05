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Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

В Алматы 6 мая 2025 года жители одного из районов останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По информации «Алматы су», в связи с вводом в эксплуатацию нового водопровода с 01:00 до 20:00 приостановят водоснабжение в следующих секторах Турксибского района:

  • в контуре проспекта Рыскулова — улиц Шемякина — Майлина — Бухтарминская — Кульджинский тракт;
  • проспект Рыскулова — Суюнбая — улиц Хмельницкого — Шемякина;
  • мкр. Жасканат, мкр. Кайрат, мкр. Шуакты.

Также понижение давления воды ожидается у потребителей в следующих контурах:

  • проспект Суюнбая — ж/д пути — улиц Жансугурова — Майбороды;
  • проспект Суюнбая — улиц Элеваторская — Щелкова — ж/д пути.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Телефон для справок 274−66−66.

обратились в «Алматы су»