Не стала терпеть насилие: пропавшую более 60 лет назад женщину нашли в США

Стало известно, что ученики школы в городе Великие Луки, которых «похитил режиссер из Москвы» 18 лет назад, скорее всего, убиты. Мать Паши полностью смирилась с тем, что ее сына, возможно, уже нет в живых, однако родительница Вари до сих пор верит, что найдет свою дочь.