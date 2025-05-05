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Инструктор ЧВК «Вагнер» рассказал, как к российским военным относятся в ЦАР

За несколько лет жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) смогли научиться отличать россиян от других европейцев. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали инструкторы ЧВК «Вагнер».

За несколько лет жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) смогли научиться отличать россиян от других европейцев. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали инструкторы ЧВК «Вагнер».

По их словам, причиной этого является то, что российские военные помогали местным бороться с боевиками. Кроме того, инструктор с позывным Батарейка отметил, что семь лет назад многие в ЦАР даже ничего не знали о россиянах.

— Большинство [местных жителей], наверное, думало, что мы ооновцы. Позже, уже после активной фазы вооруженного конфликта вся страна узнала о том, что здесь есть русские, что на русских можно положиться и что мы придем и защитим, — уточнил он.

Также военный добавил, что теперь реакция у африканских жителей на белые лица однозначная — «Руси-руси, давай, хорошо!».

Помимо этого, россиянам рады и дети — «Доблое утло, командил».

— Русские помогут в беде — такое тут к нам отношение, и, надеюсь, таким оно и останется в дальнейшем, — цитирует его слова «Лента.ru».

Ранее в африканском регионе Сахель после государственных переворотов в Буркина-Фасо, Нигере и Мали образовался союз государств, горячо поддерживающих Россию. Сначала в Сахеле, а затем и в других африканских странах на улицах стали появляться российские флаги. Об особенностях российского присутствия на Черном континенте мы поговорили с африканистом и политтехнологом Виктором Васильевым.