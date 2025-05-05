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«Виннипег» вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ благодаря голу Наместникова

В следующем раунде плей-офф НХЛ «Виннипег Джетс» встретится с «Даллас Старз».

Источник: Аргументы и факты

В ночь с 4 на 5 мая по московскому времени прошёл седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли между командами «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». В дополнительное время хозяева вырвали победу со счётом 4:3.

Решающий гол в овертайме забил Адам Лаури. В основное время дублем отметился Коул Перфетти, одну из шайб забросил российский хоккеист Владислав Наместников.

В составе «блюзменов» голы забивали Мэтью Жозеф, Джордан Кайру и Радек Факса. Павел Бучневич отметился результативной передачей, а Алексей Торопченко очков не набрал.

По итогам серии «Виннипег» одержал победу со счётом 4−3. В следующем раунде плей-офф команда встретится с «Даллас Старз».

Ранее министр спорта Словакии Рудольф Гуляк призвал вызвать игроков из КХЛ в сборную на ЧМ.