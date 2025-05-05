Новосибирцы часто жалуются по «телефонам доверия» ФСБ

За прошлый год на «телефоны доверия» поступило 41 595 сообщений. По данным ведомства, это гораздо больше, чем в 2023 году. Для сравнения: два года назад эта цифра была в разы меньше — 34 889 обращений. Как сообщает пресс-служба ФСБ, в целом по России в результате проверки информации, поступившей на «телефон доверия», были возбуждены 15 уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и одно уголовное дело по статье «Диверсия». Ещё один нарушитель был задержан при попытке ввоза запрещённых веществ, трое граждан привлечены к административной ответственности за распространение не соответствующей действительности информации террористического характера и предотвращено 3 424 попытки мошенничества, когда вымогались деньги от имени должностных лиц органов безопасности с использованием телефонных номеров органов Федеральной службы безопасности.