Новосибирцы часто жалуются по «телефонам доверия» ФСБ

Жители столицы Сибири заняли шестую строчку в списке среди других регионов России. За прошлый год они пожаловались в территориальные органы безопасности 3200 раз.
Самыми активными оказались жители Челябинской области. Они звонили 9 897 раз. При этом только 1 333 обращения заинтересовали специалистов. На втором месте среди тех, кто жаловался в ФСБ на те или иные проблемы — Нижегородская область. Однако там из 8 252 обращений только три оказались по делу. Кстати, в Новосибирске эта цифра чуть больше. Оперативный интерес из огромной массы звонков представляли только семь обращений.
За прошлый год на «телефоны доверия» поступило 41 595 сообщений. По данным ведомства, это гораздо больше, чем в 2023 году. Для сравнения: два года назад эта цифра была в разы меньше — 34 889 обращений. Как сообщает пресс-служба ФСБ, в целом по России в результате проверки информации, поступившей на «телефон доверия», были возбуждены 15 уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и одно уголовное дело по статье «Диверсия». Ещё один нарушитель был задержан при попытке ввоза запрещённых веществ, трое граждан привлечены к административной ответственности за распространение не соответствующей действительности информации террористического характера и предотвращено 3 424 попытки мошенничества, когда вымогались деньги от имени должностных лиц органов безопасности с использованием телефонных номеров органов Федеральной службы безопасности.
«В связи с большим количеством поступающих вызовов телефонные линии периодически заняты. Лицам, располагающим сведениями, относящимися к компетенции органов безопасности, рекомендуется направлять имеющуюся информацию через приемные территориальных органов безопасности или через электронную приемную информационного портала ФСБ России (www.fsb.ru)», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что сибирячку приговорили к 12 годам колонии за госизмену. В июне 2024 года, при пересечении границы, её задержали сотрудники ФСБ.
Анастасия Аксёнова.