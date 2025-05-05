Жителей Башкирии предупредили о пике сезонной аллергии

Одновременно с этим в больницах и поликлиниках появились и первые пациенты с поллинозом — реакцией на пыльцу. Эксперты прогнозируют, что этой весной больше всего проблем российским аллергикам доставит береза, а также другие цветущие в начале мая деревья и кустарники.