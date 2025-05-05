Жителей Башкирии предупредили о пике сезонной аллергии

Одновременно с этим в больницах и поликлиниках появились и первые пациенты с поллинозом — реакцией на пыльцу. Эксперты прогнозируют, что этой весной больше всего проблем российским аллергикам доставит береза, а также другие цветущие в начале мая деревья и кустарники.
По данным Яндекс сервисов, высокая активность пыльцы ожидается по всей Башкирии сегодня и ближайшие дни из-за цветения берез.
Вопреки общепринятому мнению реальную опасность для аллергиков представляют не пышноцветущие растения, опыляемые насекомыми (яблоня, сирень), а растения, опыляемые ветром. По оценке эксперта, они продуцируют огромное количество пыльцы и цветут до распускания листьев. Их пыльца способна перемещаться на десятки, сотни и даже тысячи километров, поэтому аллергики могут даже не догадываться об истинных причинах своих бед.
Пыльца растений, которые опыляются насекомыми, также может быть аллергеном. Однако ее концентрация в воздухе мала и, как правило, не представляет опасности для людей.
Специалисты отмечают, что человек со склонностью к аллергии должен быть настороже уже с наступлением первых солнечных дней. По возможности на прогулку весной стоит выходить утром, вечером или после дождя. И, конечно, нужно чаще проветривать помещение.