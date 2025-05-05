Остановить застройку Снеговой Пади просят владивостокцы у Трутнева

В микрорайоне Снеговая Падь остро стоит проблема нехватки детских садов и общеобразовательных школ. Школы переполнены, и даже дети из льготных категорий не могут попасть в переполненные классы. Организации обучения в две смены не решают проблему: жители сообщают о появлении классов-конструкторов и временных кабинетов в помещениях, не предназначенных для этого. Одна из школ имеет подразделения в других микрорайонах, что создает дополнительные проблемы для детей.