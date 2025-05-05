Остановить застройку Снеговой Пади просят владивостокцы у Трутнева

В микрорайоне Снеговая Падь остро стоит проблема нехватки детских садов и общеобразовательных школ. Школы переполнены, и даже дети из льготных категорий не могут попасть в переполненные классы. Организации обучения в две смены не решают проблему: жители сообщают о появлении классов-конструкторов и временных кабинетов в помещениях, не предназначенных для этого. Одна из школ имеет подразделения в других микрорайонах, что создает дополнительные проблемы для детей.
Дополнительное образование в Снеговой Пади также не развито. Мест в бесплатных и недорогих кружках и секциях не хватает, а муниципальных учреждений для этого нет. Единственная запланированная инфраструктура — физкультурно-оздоровительный комплекс, который так и не был достроен. Городская администрация обещает возродить спортивный комплекс, но перспективы туманны.
В микрорайоне нет учреждений культуры и комфортных общественных пространств. Парк Снеговая Падь, который должен был стать местом отдыха, пока не соответствует ожиданиям. Жители опасаются, что отсутствие возможностей для молодежного досуга может привести к снижению уровня культуры и развитию маргинальности среди детей и подростков.
Ситуация с нехваткой мест для образования, культуры и досуга в Снеговой Пади будет только ухудшаться из-за продолжающейся жилой застройки. Новые жилые комплексы строятся на участках, предназначенных под социальную инфраструктуру, что приводит к дальнейшему ухудшению условий жизни. Бесконтрольная высотная застройка также перегружает транспортную инфраструктуру, создавая утренние пробки и угрозу для проезда автомобилей скорой помощи и пожарной техники.
Проблемы с инженерной инфраструктурой также актуальны. Новые жилые комплексы подключаются к изношенным водопроводным, тепловым и электрическим сетям, что приводит к постоянным авариям. Прокуратура уже обращала внимание на эту проблему, но ситуация не меняется.
Жители микрорайона неоднократно пытались привлечь внимание к проблеме, но их усилия не увенчались успехом. Они настаивают на проведении прокурорской проверки законности выделения земельных участков и технических мощностей застройщикам, а также на отзыве разрешений на строительство до тех пор, пока не будут построены необходимые объекты инфраструктуры.