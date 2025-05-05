В Прикамье продолжится модернизация ключевых магистралей между городами и выходов к федеральным трассам

Среди уже завершенных объектов — 8 км трассы Кунгур — Соликамск, участки дороги от Кунгура в сторону Горнозаводска и от Горнозаводска до границы со Свердловской областью. Обновлено более 5 км дороги Кукуштан — Чайковский и 10 км трассы Большая Соснова — Частые, а также участок шоссе Космонавтов в Перми.