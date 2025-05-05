Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье продолжится модернизация ключевых магистралей между городами и выходов к федеральным трассам

Ключевые трассы Прикамья составляют опорную дорожную сеть региона.

Ключевые трассы Прикамья составляют опорную дорожную сеть региона. В этом сезоне продолжится их обновление.

Среди уже завершенных объектов — 8 км трассы Кунгур — Соликамск, участки дороги от Кунгура в сторону Горнозаводска и от Горнозаводска до границы со Свердловской областью. Обновлено более 5 км дороги Кукуштан — Чайковский и 10 км трассы Большая Соснова — Частые, а также участок шоссе Космонавтов в Перми.

В стадии активного ремонта автодорога Гайны — Усть-Черная, начаты работы на нескольких участках в Чернушинском округе. А в планах — ремонт на маршруте Пермь — Березники.