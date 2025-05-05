Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

В августе прошлого года ЦРУ передало австрийским властям разведданные о планах «Исламского государства»* устроить теракт на концертах американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Его планировали четверо человек, которые были связаны с ИГИЛ*. Полученные данные позволили правоохранителям в Австрии арестовать подозреваемых. У некоторых из них при обысках обнаружили составные части бомб, они имели доступ к концертной площадке.