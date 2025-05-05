Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

Сотрудники бразильской полиции смогли помешать исполнению теракта на выступлении американской певицы Леди Гаги. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказал источник в местных правоохранительных органах в социальной сети Х.
На концерте артистки собралось порядка двух миллионов человек. Злоумышленники, по данным полицейских, набирали людей, чтобы те совершили нападение с использованием самодельной взрывчатки.
Организатора оперативно задержали сотрудники. Кроме того, арестовали завербованного подростка. Другие детали произошедшего на данный момент неизвестны.
В августе прошлого года ЦРУ передало австрийским властям разведданные о планах «Исламского государства»* устроить теракт на концертах американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Его планировали четверо человек, которые были связаны с ИГИЛ*. Полученные данные позволили правоохранителям в Австрии арестовать подозреваемых. У некоторых из них при обысках обнаружили составные части бомб, они имели доступ к концертной площадке.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.