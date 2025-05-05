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ЖКХ сказало о возможности включения отопления из-за холодной погоды в Беларуси

ЖКХ допустило, что отопление могут включить в Беларуси из-за холодной погоды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало о возможности включения отопления из-за холодной погоды в Беларуси. Подробности www.aif.by рассказал первый заместитель директора — главный инженер ЖЭУ № 1 Заводского района Минска" Максим Кришнев.

Напомним, что в Минске отопление отключили 17 апреля. Специалист, отвечая на поступивший вопрос минчанина о том, могут ли включить отопления из-за резкого похолодания, пояснил: по общему правилу отопление начинают подавать в том случае, если в течение трех дней среднесуточная температура составляет до +8 градусов.

Кришнев добавляет, что если температура выше озвученной цифры в течение трех дней подряд, то отопление отключается.

— Поэтому в теории ситуация, когда батареи, выключив, снова включают из-за внезапных холодов, возможна, — подчеркнул первый замдиректора.

По его словам, решение об этом принимается местными властями при учете прогнозов метеорологов, а также технической готовности системы.