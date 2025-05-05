ЖКХ сказало о возможности включения отопления из-за холодной погоды в Беларуси

Напомним, что в Минске отопление отключили 17 апреля. Специалист, отвечая на поступивший вопрос минчанина о том, могут ли включить отопления из-за резкого похолодания, пояснил: по общему правилу отопление начинают подавать в том случае, если в течение трех дней среднесуточная температура составляет до +8 градусов.