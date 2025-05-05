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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании их тёток

Племянницы экс-главы ЛДПР Жириновского проиграли в суде его сыновьям Давиду Гарсиа и Олегу Эйдельштейну.

Источник: Аргументы и факты

Родственницы экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — Наталья Соколова и Елена Листопадова — проиграли судебный процесс, в котором они пытались аннулировать договор пожизненного содержания с иждивением. Согласно материалам суда, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, сыновья политика Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) выступали в качестве ответчиков по данному иску.

Суд постановил отклонить исковые требования Натальи Александровны Соколовой и Елены Геннадьевны Листопадовой в отношении Давида Александровича Гарсиа и Олега Владимировича Эйдельштейна, уточняется в сообщении агентства.

Из материалов дела также следует, что истцы добивались изъятия имущества из незаконного владения третьих лиц и его возвращения в наследственную массу, однако и в этом их требование не было удовлетворено. Судебное разбирательство по данному делу велось с декабря месяца 2022 года.

СМИ писали, что Листопадова и Соколова являются племянницами покойного Жириновского. Напомним, основатель ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что загранпаспорт Жириновского продали на аукционе в Петербурге за 1,1 млн рублей.