Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании их тёток

Родственницы экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — Наталья Соколова и Елена Листопадова — проиграли судебный процесс, в котором они пытались аннулировать договор пожизненного содержания с иждивением. Согласно материалам суда, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, сыновья политика Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) выступали в качестве ответчиков по данному иску.
Суд постановил отклонить исковые требования Натальи Александровны Соколовой и Елены Геннадьевны Листопадовой в отношении Давида Александровича Гарсиа и Олега Владимировича Эйдельштейна, уточняется в сообщении агентства.
Из материалов дела также следует, что истцы добивались изъятия имущества из незаконного владения третьих лиц и его возвращения в наследственную массу, однако и в этом их требование не было удовлетворено. Судебное разбирательство по данному делу велось с декабря месяца 2022 года.
СМИ писали, что Листопадова и Соколова являются племянницами покойного Жириновского. Напомним, основатель ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
Ранее сообщалось, что загранпаспорт Жириновского продали на аукционе в Петербурге за 1,1 млн рублей.