Бастрыкин взял на контроль аварийный мост в Башкирии

Сообщается, что мост в Белорецком районе разрушается на глазах, в асфальтовом покрытии образовались глубокие трещины. Несмотря на то, что эксплуатация социально значимого объекта представляет угрозу для граждан, меры к организации проведения ремонтных работ не принимаются.