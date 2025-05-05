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Бастрыкин взял на контроль аварийный мост в Башкирии

Жители поселка Тирлянский пожаловались на то, что единственный мост, соединяющий населенный пункт с районным центром, находится в аварийном состоянии.

Источник: АиФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль аварийный мост в Башкирии. Жители поселка Тирлянский пожаловались на то, что единственный мост, соединяющий населенный пункт с районным центром, находится в аварийном состоянии.

Сообщается, что мост в Белорецком районе разрушается на глазах, в асфальтовом покрытии образовались глубокие трещины. Несмотря на то, что эксплуатация социально значимого объекта представляет угрозу для граждан, меры к организации проведения ремонтных работ не принимаются.

Следователи СУ СК России по РБ по данному факту уже начали процессуальную проверку. О ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Отметим, что фотографии моста с глубокими трещинами и обвалившимся до сетки полотном были обнародованы 1 мая. Жители утверждают, что ремонтировать мост местные власти отказываются, так как он никому не принадлежит.