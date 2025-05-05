«Почта России» выпустила открытку, посвященную подводной лодке «С-56»

«С-56» оказалась самой результативной советской подводной лодкой ВМФ СССР времен Великой Отечественной войны по количеству достоверно потопленных целей. На ее счету потопление двух боевых кораблей и двух транспортов, а также повреждение одного транспорта. «С-56» совершила восемь боевых походов, в которых провела 13 атак с выпуском 30 торпед. За время войны на «С-56» сбросили больше 3 тысяч глубинных бомб, 19 раз объявляли ее уничтоженной.