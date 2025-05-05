«Почта России» выпустила открытку, посвященную подводной лодке «С-56»

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. «Почта России» представила во Владивостоке маркированную открытку, посвященную легендарной подводной лодке «С-56», сообщает пресс-служба организации в макрорегионе «Дальний Восток».
«Специальное гашение открытки состоялось в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота на Корабельной Набережной. На открытке изображена Гвардейская Краснознаменная подводная лодка “С-56” на пьедестале Вечной славы», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что открытка выпущена к 80-летию Победы совместно с Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота в знак сохранения исторической памяти о подвиге моряков-тихоокеанцев. Открытка выпущена в серии «С наилучшими пожеланиями» о достопримечательностях России ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров, что делает ее редкой, подчеркнули в пресс-службе. Чтобы отправить ее в любой регион РФ, дополнительных марок не потребуется.
В церемонии гашения открытки приняли участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Дмитрий Артемов, адмирал запаса Константин Сиденко и директор макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Александр Трындин. Артемов отметил, что в канун Победы Тихоокеанский флот отмечает еще одно знаменательное событие: 50-летие установления на пьедестал памяти и доблести подлодки «С-56».
Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в связи с этим во Владивостоке прошли торжественные мероприятия. Под Гимн Российской Федерации над мемориальной подводной лодкой «С-56» был вновь поднят Гвардейский флаг ВМФ Советского Союза. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Внутри подводной лодки развернуты экспозиции, где можно познакомиться с историей боевого пути экипажа «С-56».
Дизель-электрическая подлодка «С-56» была спущена на воду в декабре 1939 года, а 30 октября 1941 года зачислена в состав Тихоокеанского флота. В 1942—1943 годы «С-56» в составе отряда совершила трансатлантический переход из Владивостока в Полярный, преодолев более 16 тысяч морских миль. Там она была зачислена в состав 2-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота.
«С-56» оказалась самой результативной советской подводной лодкой ВМФ СССР времен Великой Отечественной войны по количеству достоверно потопленных целей. На ее счету потопление двух боевых кораблей и двух транспортов, а также повреждение одного транспорта. «С-56» совершила восемь боевых походов, в которых провела 13 атак с выпуском 30 торпед. За время войны на «С-56» сбросили больше 3 тысяч глубинных бомб, 19 раз объявляли ее уничтоженной.
В марте 1944 года лодка была награждена орденом Красного Знамени, а в феврале 1945 года ей присвоено почетное наименование «гвардейская». Отслужив на Севере девять послевоенных лет, С-56 вернулась во Владивосток Северным морским путем. Она стала первой в Советском Союзе, совершившей кругосветное плавание.
В мае 1975 года «С-56» установлена на Корабельной Набережной рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота в качестве корабля-музея. В настоящее время легендарная субмарина входит в состав мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».