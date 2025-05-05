«Любовь в цифрах»: нумерологи раскрыли судьбу браков, заключённых в красивую дату 05.05.2025

Однако, несмотря на позитивные аспекты даты, эксперт предупреждает: «А вот для заключения брака этот день не очень подходит. Во-первых, браку не способствует общая энергия 9-х лунных суток. А во-вторых, энергия Солнца хоть и мощная, она всё же “ослепляет” и высок риск заключить брак не с тем человеком». Но, конечно, если вы основательно подошли к выбору спутника, то никакие звёзды и цифры не помешают вашей счастливой супружеской жизни.