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Скончался актер Артур Кочканян из сериала «Метод»

На 61-м году жизни скончался российский актер и режиссер Артур Кочканян. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

На 61-м году жизни скончался российский актер и режиссер Артур Кочканян. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

— От нас ушел Артур Алексанович Кочканян — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях, — рассказали в театре.

Кроме того, многие коллеги скончавшегося актера также выразили свои соболезнования его родным и близким, передают в пресс-службе нижегородского театра.

Кочканян принял участие в съемках «Метода», вышедшего на российские экраны в 2015 году. Его коллегами по съемочной площадке стали Константин Хабенский, Александр Петров, Паулина Андреева, Алексей Серебряков и другие.