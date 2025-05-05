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В Иркутске бензин марки АИ-92 стоит 56,89 рубля

Самая низкая цена на топливо зафиксирована в Братске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске стоимость бензина АИ-92 за литр равняется 56,89 рубля. Судя по последним данным Иркутскстата, в Братске за топливо придется выложить 57,75 ₽, в Усть-Илимске 57,60 ₽, а самая низкая цена зафиксирована в Ангарске — 56,86 ₽.

Горячее марки АИ-95 стоит немного дороже. Больше всего придется выложить в Братске — 61,12 рублей, дешевле всего в Тайшете — 60,16 рубля. В Иркутске заправщикам придется заплатить 60,20 рубля за литр.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете преступников обязали вернуть 59 миллионов рублей за контрабанду. Прокуратура выяснила, что осужденные незаконно вывезли за границу 18 тысяч кубометров ценного хвойного леса.