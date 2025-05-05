В Иркутске бензин марки АИ-92 стоит 56,89 рубля

В Иркутске стоимость бензина АИ-92 за литр равняется 56,89 рубля. Судя по последним данным Иркутскстата, в Братске за топливо придется выложить 57,75 ₽, в Усть-Илимске 57,60 ₽, а самая низкая цена зафиксирована в Ангарске — 56,86 ₽.