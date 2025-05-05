В центре Самары изменится движение популярных автобусов 5 и 7 мая

В центре Самары временно изменятся маршруты популярных автобусов из-за подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает компания-перевозчик «Самара Авто Газ».
«Автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 47, 90 будут ходить по скорректированным схемам в объезд площадей Куйбышева и Славы», — рассказали в пресс-службе. Это будет действовать 5 мая с 16:00 до 23:00 и 7-го мая с 06:00 до 14:00. Изменения произошли и с другим городским транспортом. Так, с 1 мая 06:00 до 10 мая 21:00 автобусы №№ 11, 46, 61, 80, 88, 91, 261, 226 выполняют перевозки по скорректированным трассам.
8 мая с 20:00 до 9 мая 23:59 не будет рейсов по троллейбусному маршруту № 16 «Губернский рынок — 6-й причал». 8 мая с 20:00 до 9 мая 15:00 изменится трасса следования троллейбусов № 6. В День Победы с 06:00 до 23:59 приостанавливается работа автобуса № 11.
Также 2, 3 и 7 мая с 15:00 до 23:59, с 20:00 8 мая до 23:59 9 мая — изменится схема движения трамваев №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22. Напомним, репетиции Парада Победы пройдут в Самаре 2, 3, 5 и 7 мая.