В центре Самары изменится движение популярных автобусов 5 и 7 мая

«Автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 47, 90 будут ходить по скорректированным схемам в объезд площадей Куйбышева и Славы», — рассказали в пресс-службе. Это будет действовать 5 мая с 16:00 до 23:00 и 7-го мая с 06:00 до 14:00. Изменения произошли и с другим городским транспортом. Так, с 1 мая 06:00 до 10 мая 21:00 автобусы №№ 11, 46, 61, 80, 88, 91, 261, 226 выполняют перевозки по скорректированным трассам.