Российские теннисисты впервые за пять лет не вошли в топ-10 рейтинга ATP

Ещё недавно Россия могла похвастаться двумя представителями в элитной десятке — помимо Медведева там стабильно находился Андрей Рублёв. Однако после неудачного выступления на Madrid Open, где Рублёв не смог защитить прошлогодний титул, он опустился на 17-ю строчку с 2 580 очками, впервые с сентября 2022 года покинув топ-10.