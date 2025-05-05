Российские теннисисты впервые за пять лет не вошли в топ-10 рейтинга ATP

Ещё недавно Россия могла похвастаться двумя представителями в элитной десятке — помимо Медведева там стабильно находился Андрей Рублёв. Однако после неудачного выступления на Madrid Open, где Рублёв не смог защитить прошлогодний титул, он опустился на 17-ю строчку с 2 580 очками, впервые с сентября 2022 года покинув топ-10.
Ранее двадцатилетний российский теннисист Алексей Мокров оказался в эпицентре допингового скандала после того, как его тест на запрещённые вещества показал положительный результат. Проба, взятая у спортсмена во время турнира ITF, проходившего в египетском Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2024 года, обнаружила метаболиты нандролона — известного анаболического стероида.