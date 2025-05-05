Во Владивостоке начнут строительство спорткомплекса на стадионе «Строитель»

В состав нового комплекса войдёт игровой зал, рассчитанный на проведение различных спортивных мероприятий. Рядом с основным зданием планируется создать центр «Готов к труду и обороне», где жители разных возрастов смогут заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Визуальный облик будущего сооружения уже разработан, сейчас специалисты обсуждают цветовые решения фасада.