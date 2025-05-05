Во Владивостоке начнут строительство спорткомплекса на стадионе «Строитель»

В 2025 году на стадионе «Строитель» во Владивостоке планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Администрация города объявила открытый электронный конкурс для выбора подрядной организации, которая займётся возведением спортивного объекта. Финансирование будет осуществляться за счёт специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока.
На первом этапе работ подрядчику предстоит обустроить основание здания и провести внешние инженерные сети. Приём заявок на участие в конкурсе открыт до конца мая, а итоги подведут в начале июня.
В состав нового комплекса войдёт игровой зал, рассчитанный на проведение различных спортивных мероприятий. Рядом с основным зданием планируется создать центр «Готов к труду и обороне», где жители разных возрастов смогут заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Визуальный облик будущего сооружения уже разработан, сейчас специалисты обсуждают цветовые решения фасада.
Проект является частью мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры Владивостока и направлен на создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.