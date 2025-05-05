Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке начнут строительство спорткомплекса на стадионе «Строитель»

Визуальная концепция объекта уже обсуждается профессиональным сообществом.

Источник: Администрация Владивостока

В 2025 году на стадионе «Строитель» во Владивостоке планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Администрация города объявила открытый электронный конкурс для выбора подрядной организации, которая займётся возведением спортивного объекта. Финансирование будет осуществляться за счёт специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока.

На первом этапе работ подрядчику предстоит обустроить основание здания и провести внешние инженерные сети. Приём заявок на участие в конкурсе открыт до конца мая, а итоги подведут в начале июня.

В состав нового комплекса войдёт игровой зал, рассчитанный на проведение различных спортивных мероприятий. Рядом с основным зданием планируется создать центр «Готов к труду и обороне», где жители разных возрастов смогут заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Визуальный облик будущего сооружения уже разработан, сейчас специалисты обсуждают цветовые решения фасада.

Проект является частью мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры Владивостока и направлен на создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.