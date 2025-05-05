Названы популярные профессии выпускников российских колледжей

«Среди выпускников колледжей наибольшей популярностью пользуется профессия водителя: на нее приходится 5,8% всех резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО)», — сообщают итоги исследования ТАСС. Эта профессия также предлагает одну из самых высоких медианных зарплат — 93,1 тысяч рублей. Менеджеры по продажам занимают второе место (5,5% резюме) со средней зарплатой 69,4 тысяч рублей, а администраторы — третье (4,2%) с ожидаемым доходом 57,4 тысяч рублей.