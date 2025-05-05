Сильные ожоги и рак: Врач раскрыл, чем опасно удаление родинок народными методами

Специалист отмечает, что в своей практике регулярно сталкивается с пациентами, пытавшимися избавиться от родинок с помощью пищевой соды, перекиси водорода или столового уксуса. Однако такие эксперименты часто заканчиваются плачевно — химические ожоги кожи, инфицирование ранки и, что особенно опасно, возможное злокачественное перерождение не полностью удалённого невуса.