Министр информации Марков назвал цензуру обязательным условием деятельности любого государства

Министр информации Беларуси Марат Марков в эфире телеканала СТВ назвал цензуру обязательным условием деятельности любого государства.
— Когда нас хотят, скажем так, ущемить, говорят, что мы занимаемся цензурой. Но в то же время не заниматься контролем — это не может позволить себе ни одна страна. Контролем в том числе и СМИ, — обратил внимание глава Министерства информации.
Марков пояснил: для того, чтобы закон преобладал во всех сферах, в том числе включая работу на информационном пространстве, то цензура крайне необходима. Он уточнил, что это является главных условием в деятельности любого государства.
— Скажем так, мы где-то даже пошли на поводу тех прекрасных обещаний, которые нам с Запада до 2020 года, этот елей на уши нам лили, рассказывали сказки о том, что демократия, независимость, свобода слова и так далее, — отметил Марков.
Министр информации заявил, что все творящееся сейчас на Западе, это не просто цензура, это является жесточайшим ущемлением свободы слова. Марков заметил, что если там информация невыгодна, то ее просто закрывают. Кроме того, Марков уточнил:
— А мы вынуждены были, чтобы те средства массовой информации, которые до 2020 года разрушали свою страну и в 2020-м способствовали тому, чтобы мы пошли по украинскому сценарию, это не пустые слова.
Глава Мининформа Беларуси заявил, что когда понадобилось принимать жесткие меры, то они были приняты.
— Назовите это цензурой, это ваше право, — отметил Марат Марков.
Ранее министр информации Беларуси рассказал, как решил поставить свою фамилию в название телепрограммы «Марков. Ничего личного».
Тем временем министр информации Беларуси Марат Марков рассказал, как увлекся мотоциклами: «Попробовал сразу на “Харлей”, а когда сел на “электричку”, я сразу понял: это мое».
Кстати, ЖКХ сказало о возможности включении отопления из-за холодной погоды в Беларуси.