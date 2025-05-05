Какой силы будет магнитная буря 6 мая 2025: прогноз и рекомендации для метеочувствительных людей

Соблюдайте режим дня. В период магнитных возмущений особенно важно высыпаться и поддерживать регулярный цикл сна и бодрствования. Скорректируйте питание. Рекомендуется уменьшить потребление соли, кофеина, жирной и тяжелой пищи. Увеличьте в рационе долю овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием и калием. Следите за физической активностью. В день магнитной бури лучше отказаться от интенсивных тренировок, заменив их на умеренную физическую активность — например, спокойную прогулку на свежем воздухе. Контролируйте давление. Людям с гипертонией следует иметь при себе необходимые лекарства и регулярно измерять артериальное давление. Избегайте стрессовых ситуаций. Постарайтесь не планировать важные встречи, переговоры или мероприятия, требующие высокой концентрации внимания, на 6 мая, особенно на утренние часы. Увеличьте потребление воды. Достаточное количество жидкости поможет избежать сгущения крови и снизит риск тромбообразования. Примите профилактические меры. По согласованию с лечащим врачом можно заранее начать прием препаратов, которые помогают стабилизировать давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ограничьте время у экранов. В период магнитных бурь рекомендуется сократить время, проводимое за компьютером, телевизором и другими электронными устройствами.