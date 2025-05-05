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Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава по Малому Инзеру

В Башкирии ищут пропавшего на сплаве жителя Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии идут поиски пропавшего во время сплава 69-летнего жителя Свердловской области. По данным Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, мужчина входил в состав незарегистрированной туристической группы из 12 человек, которая сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер.

ЧП произошло после прохождения Айгирских порогов — пенсионер выпал из катамарана, и сильное течение унесло его вниз по реке. Несмотря на то, что мужчина был в каске и спасательном жилете, участники группы не смогли ему помочь из-за стремительного потока воды и обратились за помощью к спасателям.

Как сообщает ГК ЧС, вчера на реке Сакмара произошел похожий случай. В районе порога Яман-Таш перевернулся каяк с 57-летним туристом из Санкт-Петербурга. К счастью, мужчину удалось спасти.

Специалисты предупреждают, что весенний сплав по горным рекам представляет повышенную опасность и требует специальной подготовки.

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