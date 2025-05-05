Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава по Малому Инзеру

ЧП произошло после прохождения Айгирских порогов — пенсионер выпал из катамарана, и сильное течение унесло его вниз по реке. Несмотря на то, что мужчина был в каске и спасательном жилете, участники группы не смогли ему помочь из-за стремительного потока воды и обратились за помощью к спасателям.