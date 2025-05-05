В Иркутск из Москвы привезли частицу Вечного огня

Сегодня, 5 мая, утром представители иркутского регионального отделения Народного фронта доставили в столицу области частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля. В Иркутск реликвию привез Андрей Стрельцов.
«Этот огонь — в том числе и память о сибиряках, которые в 1941-м остановили врага под Москвой, о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу», — говорят в ОНФ.
В 11 часов в сквере на Большом Литейном проспекте прошел митинг «Огонь памяти». Участники возложили цветы к мемориалу, а священный огонь передали ветеранам.
«Это пламя — не просто символ. Оно соединяет поколения и напоминает, какой ценой завоевана свобода», — отметили организаторы.
Как сообщила в своем Телеграм-канале министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, акция охватит более 130 городов России и 21 страну. Огонь транспортируют в специальных лампадах, чтобы сохранить его в пути.