Скульптуры Мальвины и Артемона вернули в Литературный сквер в Самаре после реставрации

В Литературном сквере на улице Фрунзе в Самаре вновь заняла своё место полюбившаяся горожанам скульптурная композиция, изображающая знаменитую девочку с голубыми волосами — Мальвину вместе с преданным другом, псом Артемоном.
Это — герои книги Алексея Толстого «Приключения Буратино». Об этом сообщили представители горадминистрации.
Напомним, что ранее, ещё в апреле, фигурки пришлось временно убрать с территории сквера. Их отреставрировали по гарантии.
Теперь оба персонажа вернулись на своё традиционное место. Эта экспозиция известна среди горожан своим интерактивным элементом — уникальной говорящей азбукой.
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