Дональд Трамп приказал восстановить известную тюрьму Алькатрас

Алькатрас построили в середине девятнадцатого века как военный форт, а в 1934 году он был преобразован в федеральную тюрьму особого режима. За почти три десятилетия её существования 36 заключенных пытались совершить побег, однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были пойманы и возвращены в камеры, а остальные — убиты при попытке бегства или утонули в водах залива.