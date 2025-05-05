Дональд Трамп приказал восстановить известную тюрьму Алькатрас

Американский лидер Дональд Трамп распорядился о восстановлении и повторном открытии знаменитой тюрьмы Алькатрас, расположенной на острове в заливе Сан-Франциско. В соцсети Truth Social глава США написал, что в тюрьме будут отбывать наказание наиболее опасные преступники.
«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас», — подчеркнул Трамп.
Открытие тюрьмы станет символом правосудия, порядка и закона, добавил он.
Алькатрас построили в середине девятнадцатого века как военный форт, а в 1934 году он был преобразован в федеральную тюрьму особого режима. За почти три десятилетия её существования 36 заключенных пытались совершить побег, однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были пойманы и возвращены в камеры, а остальные — убиты при попытке бегства или утонули в водах залива.
В 1963 году тюрьму закрыли по причине высоких затрат на содержание и плохого состояния зданий. В настоящее время остров Алькатрас являет