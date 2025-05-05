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Умер Артур Кочканян, актёр из сериала «Метод»

Актёр из сериала «Метод» Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет.

Умер Артур Кочканян — российский актёр и режиссёр, известный по роли в сериале «Метод». Печальную новость сообщили в пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова, где долгие годы трудился актёр.

Кочканян ушёл из жизни 4 мая в возрасте 60 лет. О причинах смерти информации не приводится.

Театр опубликовал прощальное сообщение, отметив, что память о Кочканяне останется в его учениках и спектаклях. Коллеги посвятили ближайший показ его постановки памяти артиста.

«Сегодня от нас ушел Артур Алексанович Кочкаян — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях», — говорится в сообщении.

Артур Кочканян родился в августе 1964 года. Он преподавал актерское мастерство и сценическое движение на кафедре музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Кочканян получил известность после роли в популярном сериале «Метод» (2015), где снимался вместе с Константином Хабенским, Александром Петровым, Паулиной Андреевой и Алексеем Серебряковым.

Прежде стало известно, что из жизни ушел режиссер документального кино, кинодраматур, член Союза кинематографистов России Юрий Чибряков. Ему было 93 года, сообщает пресс-служба союза в Telegram-канале.