Умер Артур Кочканян, актёр из сериала «Метод»

Умер Артур Кочканян — российский актёр и режиссёр, известный по роли в сериале «Метод». Печальную новость сообщили в пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова, где долгие годы трудился актёр.
Кочканян ушёл из жизни 4 мая в возрасте 60 лет. О причинах смерти информации не приводится.
Театр опубликовал прощальное сообщение, отметив, что память о Кочканяне останется в его учениках и спектаклях. Коллеги посвятили ближайший показ его постановки памяти артиста.
«Сегодня от нас ушел Артур Алексанович Кочкаян — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях», — говорится в сообщении.
Артур Кочканян родился в августе 1964 года. Он преподавал актерское мастерство и сценическое движение на кафедре музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.
Кочканян получил известность после роли в популярном сериале «Метод» (2015), где снимался вместе с Константином Хабенским, Александром Петровым, Паулиной Андреевой и Алексеем Серебряковым.
Прежде стало известно, что из жизни ушел режиссер документального кино, кинодраматур, член Союза кинематографистов России Юрий Чибряков. Ему было 93 года, сообщает пресс-служба союза в Telegram-канале.