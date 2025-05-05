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Российский суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их родственниками

Суд не признал недействительным договор о пожизненном содержании с иждивением, чего планировали добиться родственники экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова. Соответствующая информация следует из судебных документов.

Суд не признал недействительным договор о пожизненном содержании с иждивением, чего планировали добиться родственники экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова. Соответствующая информация следует из судебных документов.

Ответчиками в рамках иска являются сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

— В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать, — говорится в документах.

Кроме того, согласно постановлению, истцы хотели истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу. Инстанция также отказала им и в этом.

Листопадова и Соколова — племянницы экс-лидера российской партии. Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года, передает РИА Новости.

Ранее сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн, родившийся вне официального брака политика, решил заявить свои права на наследство и поменять фамилию на отцовскую.