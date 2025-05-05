Деньги на малыша: какие выплаты получат семьи с детьми в 2025 году

В 2025 году семьи с детьми в России смогут рассчитывать на различные пособия и выплаты от государства.
Основной мерой поддержки станет единое пособие. Оно выплачивается с момента постановки женщины на учёт в женской консультации до достижения ребёнком 17 лет.
Чтобы его получить, необходимо соответствовать ряду условий. Родители должны иметь официальный доход не ниже четырёх МРОТ за прошедшие 12 месяцев.
В 2025 году это 89 760 рублей на человека. А среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в регионе.
Так, если в семье из трёх человек работает только отец и получает 40 000 рублей в месяц, то среднедушевой доход составит 13 333 рубля, что ниже ПМ в большинстве регионов. Значит, пособие будет назначено.
Будущая мама также может получить пособие по беременности и родам. Его сумма зависит от дохода за два года и продолжительности декрета.
В 2025 году выплата при обычных родах составит от 103 285 до 794 355 рублей. При осложнениях — больше, а при рождении двух и более детей — до 1 100 750 рублей.
После родов родитель, ухаживающий за ребёнком до полутора лет, получает ежемесячную выплату — 40% от прошлого дохода.
Но не менее 10 103 и не более 68 995 рублей. Отдельно положена единовременная выплата при рождении ребёнка — 26 941 рубль на каждого.
Также семьи получают материнский капитал: 690 267 рублей за первого ребёнка и 912 162,09 — за второго. Или 221 895,10, если капитал на первого уже использован.
Наличные получить нельзя, но средства можно направить на жильё, образование или пенсию матери. Малообеспеченным семьям полагается ежемесячная выплата из маткапитала — 16 413 рублей, объясняет aif.ru.