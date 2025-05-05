Хабаровский край присоединился к акции «Бессмертный полк России онлайн»

По всей стране стартовала масштабная патриотическая акция, в которой может поучаствовать каждый. Это способ не просто вспомнить героев прошлого, но и рассказать о них всей стране. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 23 апреля по 6 мая проходит акция «Бессмертный полк России онлайн». В этом году она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Жители Хабаровского края, как и всей страны, могут загрузить фото своих родственников — ветеранов, тружеников тыла, участников спецоперации — на сайт 2025.polkrf.ru или в приложениях во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Впервые участникам предлагают бесплатную реставрацию и цветное восстановление старых снимков. Цифровое шествие с историями героев состоится 9 мая.
«Это не просто акция, это объединение поколений», — говорят организаторы.
Жители Хабаровского края традиционно участвуют в патриотических проектах, и этот год не стал исключением.