В Самаре изменятся маршруты 6 популярных автобусов 5 и 7 мая

В областной столице полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. В связи с этим несколько востребованных автобусов будут ходить по-другому.
Таким образом, 5 мая с 16:00 до 23:00 и 7 мая с 06:00 до 14:00 маршруты № 3, 24, 34, 37, 47 и 90 будут курсировать в объезд площадей Славы и Куйбышева.
Напомним, что эта рабочая неделя станет для жителей Самары короткой. Будет всего три рабочих дня, а начиная с четверга самарцы смогут насладиться выходными.
Также, в областной столице идет выставка «Героический Севастополь» (6+). В экспозиции представлены фото известных журналистов, которые застали оборону Севастополя.
Больше интересных новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».