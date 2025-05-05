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В Самаре изменятся маршруты 6 популярных автобусов 5 и 7 мая

В областной столице полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы.

В областной столице полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. В связи с этим несколько востребованных автобусов будут ходить по-другому.

Таким образом, 5 мая с 16:00 до 23:00 и 7 мая с 06:00 до 14:00 маршруты № 3, 24, 34, 37, 47 и 90 будут курсировать в объезд площадей Славы и Куйбышева.

Напомним, что эта рабочая неделя станет для жителей Самары короткой. Будет всего три рабочих дня, а начиная с четверга самарцы смогут насладиться выходными.

Также, в областной столице идет выставка «Героический Севастополь» (6+). В экспозиции представлены фото известных журналистов, которые застали оборону Севастополя.

Больше интересных новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».