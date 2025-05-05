Власти: Горячую воду в Челябинске начнут отключать с 20 мая

«В конце мая стартуют гидравлические испытания. Первый этап опрессовки начнется с 20 мая», — сообщил во время аппаратного совещания вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
Временно без горячей воды останутся 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы.
«Испытания позволяют проверить состояние трубопроводов на прочность и плотность, выявить “слабые” места на них. При обнаружении таких ненадежных участков специалисты проводят их ремонт, что служит увеличению надежности теплоснабжения потребителей и, как следствие, во время отопительного периода сокращается количество аварийных отключений», — говорит начальник оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Толкачев.
Продлится первый этап гидравлических испытаний по 3 июня. Исключение — объекты в Металлургическом районе. В нем опрессовки завершатся позже, 16 июня.