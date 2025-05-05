Власти: Горячую воду в Челябинске начнут отключать с 20 мая

«Испытания позволяют проверить состояние трубопроводов на прочность и плотность, выявить “слабые” места на них. При обнаружении таких ненадежных участков специалисты проводят их ремонт, что служит увеличению надежности теплоснабжения потребителей и, как следствие, во время отопительного периода сокращается количество аварийных отключений», — говорит начальник оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Толкачев.