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Губернатор Игорь Кобзев доставил в Ербогачен частицу Благодатного огня

Храм находится достаточно далеко, поэтому огонь туда не привозили целых пять лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 5 мая 2025 года доставил частицу Благодатного огня в село Ербогачен, что в Катангском районе.

— Выполнил просьбу митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана — доставил частицу Благодатного огня, — пишет глава региона в социальных сетях. — Знаю, насколько это ценная святыня для всех православных, поэтому с особым трепетом передал ее настоятелю Ербогаченского Свято-Никольского храма, священнику Николаю Комиссарову.

Дело в том, что храм находится достаточно далеко, поэтому огонь туда не привозили целых пять лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет в Центральном районе Братска, а пока в городе активно готовятся к празднованию Дня Победы.